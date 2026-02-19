Condiciones climáticas matutinas en Santa Cruz

Durante la mañana en Santa Cruz, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 3.4°C, ofreciendo un ambiente fresco con un viento moderado que podría alcanzar los 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, la nubosidad seguirá presente, aunque las temperaturas aumentarán levemente, llegando a un máximo de 7.3°C. No se prevén precipitaciones significativas, pero se recomienda tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

Según las observaciones astronómicas, el sol hará su primera aparición a las 09:40 y se pondrá alrededor de las 17:34. Aprovecha la luz del día para realizar tus actividades al aire libre.