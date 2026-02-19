Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026
Clima Diario
Condiciones climáticas matutinas en Santa Cruz
Durante la mañana en Santa Cruz, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 3.4°C, ofreciendo un ambiente fresco con un viento moderado que podría alcanzar los 16 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Por la tarde y noche, la nubosidad seguirá presente, aunque las temperaturas aumentarán levemente, llegando a un máximo de 7.3°C. No se prevén precipitaciones significativas, pero se recomienda tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el clima.
También podría interesarte
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026
Según las observaciones astronómicas, el sol hará su primera aparición a las 09:40 y se pondrá alrededor de las 17:34. Aprovecha la luz del día para realizar tus actividades al aire libre.