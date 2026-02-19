Hoy en Santiago Del Estero, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas estarán agradables, oscilando desde los 9.5°C hasta un máximo de 22°C. Será un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera en las primeras horas del día debido al ligero fresco matutino. La humedad en el ambiente será de un 31%, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche en Santiago Del Estero, el cielo continuará parcialmente nuboso, y las temperaturas seguirán siendo agradables pero comenzarán a descender paulatinamente hacia la noche. Se prevé una mínima de 9.5°C en la noche. Los vientos se mantendrán constantes, con una velocidad promedio de 18 km/h, sin ráfagas importantes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Con el clima de hoy, se recomienda a los residentes y visitantes de Santiago Del Estero usar ropa liviana durante el día, sin embargo, es aconsejable una capa extra al caer la noche. Es importante mantenerse siempre hidratado y aplicar bloqueador solar, incluso en días nublados, para proteger la piel de los rayos UV.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer se produjo a las 6:04 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 18:29 horas, brindándonos casi 12 horas y 25 minutos de luz solar. Las condiciones serán ideales para aprovechar actividades al aire libre tanto durante el día como en el atardecer.