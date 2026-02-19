En Tucumán, el clima durante la mañana será mayormente despejado, con una temperatura mínima esperada de 8.5°C. La jornada comenzará con una sensación fresca debido a las brisas suaves que se experimentarán, haciendo que el aire matutino se sienta algo frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al avanzar el día hacia la tarde y noche, se anticipa que el cielo continuará con condiciones parcialmente nubosas y las temperaturas subirán hasta los 22.4°C como máximo. El viento soplará a una velocidad moderada, alcanzando una media de 7 km/h. La humedad relativa mantendrá un equilibrio, oscilando alrededor del 68%, lo que proporcionará una atmósfera agradable.

En la región no se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria del día, garantizando una jornada seca y propicia para actividades al aire libre.

Finalmente, se estima que el sol hará su aparición a las 07:56 y se ocultará en el horizonte a las 17:35, brindando cerca de diez horas de luz solar.