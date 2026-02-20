Pronóstico del clima para la mañana

La mañana en Buenos Aires presenta un escenario de clima parcialmente nuboso, una característica que marcará el día. Las temperaturas se moverán entre los 5.6°C de mínima, lo que nos invita a prepararnos para un amanecer fresco. La humedad estará alrededor del 92%, apuntando a una jornada algo húmeda. Los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 21 km/h, impulsados en ocasiones por fuertes rachas, particularmente en zonas rurales y abiertas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con temperaturas que no subirán más allá de los 15.7°C. Este pronóstico indica que el clima permanecerá estable a lo largo del día, sin variaciones significativas de temperatura. La velocidad media del viento será constante, proporcionando una brisa ligera pero perceptible.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

Respecto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:05 y terminará su recorrido a las 17:52. Estos datos nos ofrecen una amplia ventana de luz solar efectiva para planificar nuestras actividades al aire libre, especialmente si estamos considerando algún evento o salida nocturna.

Nota: Se recomienda mantenerse bien abrigado durante las primeras horas del día para evitar la incomodidad del frío.