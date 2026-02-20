Hoy en Catamarca, el estado del clima nos trae un inicio del día con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, ofreciendo una mañana fresca. Aunque la posibilidad de precipitaciones es nula, hay una humedad significativa que podría hacer que el aire se sienta más denso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance el día, las temperaturas subirán hasta alcanzar una máxima de 23.7°C. Durante la tarde y noche, los cielos seguirán parcialmente nubosos, pero sin probabilidades de lluvia. Los vientos jugarán un papel importante, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h, aportando una sensación de frescura al ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

La salida del sol será a las 08:12, mientras que el ocaso está previsto para las 18:33. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se tome en cuenta la fuerte radiación solar durante el mediodía.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Se recomienda vestirse en capas debido a las variaciones de temperatura a lo largo del día. También es aconsejable utilizar protector solar y mantenerse hidratado, debido a la baja probabilidad de nube durante las horas de más calor. Los amantes de la astronomía pueden esperar cielos despejados que facilitarán la observación estelar.