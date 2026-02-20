Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima Diario
Hoy en Catamarca, el estado del clima nos trae un inicio del día con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, ofreciendo una mañana fresca. Aunque la posibilidad de precipitaciones es nula, hay una humedad significativa que podría hacer que el aire se sienta más denso.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
A medida que avance el día, las temperaturas subirán hasta alcanzar una máxima de 23.7°C. Durante la tarde y noche, los cielos seguirán parcialmente nubosos, pero sin probabilidades de lluvia. Los vientos jugarán un papel importante, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h, aportando una sensación de frescura al ambiente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026
La salida del sol será a las 08:12, mientras que el ocaso está previsto para las 18:33. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se tome en cuenta la fuerte radiación solar durante el mediodía.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca
Se recomienda vestirse en capas debido a las variaciones de temperatura a lo largo del día. También es aconsejable utilizar protector solar y mantenerse hidratado, debido a la baja probabilidad de nube durante las horas de más calor. Los amantes de la astronomía pueden esperar cielos despejados que facilitarán la observación estelar.