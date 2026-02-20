Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima Buenos Aires
En Ciudad De Buenos Aires, el clima de la mañana trae un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 8.6°C. No está previsto que caigan precipitaciones durante esta parte del día, y la probabilidad de lluvias es prácticamente nula.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
En la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto, alcanzando una temperatura máxima de alrededor de 16°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 8 km/h, y la humedad relativa se ubicará alrededor del 78%, lo que promoverá una sensación térmica ligeramente fresca.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026
El sol aparecerá a las 07:57 y se pondrá aproximadamente a las 17:50. En tanto, la luna elevará su presencia en el cielo a las 17:04 y se ocultará a las 07:28 del día siguiente, prometiendo un hermoso espectáculo nocturno bajo el cielo parcialmente despejado.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires
Se aconseja llevar consigo un abrigo ligero durante el día debido a las temperaturas más bajas por la mañana. Condiciones templadas se esperan a lo largo del día, perfectas para actividades al aire libre.