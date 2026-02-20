En Ciudad De Buenos Aires, el clima de la mañana trae un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 8.6°C. No está previsto que caigan precipitaciones durante esta parte del día, y la probabilidad de lluvias es prácticamente nula.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto, alcanzando una temperatura máxima de alrededor de 16°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 8 km/h, y la humedad relativa se ubicará alrededor del 78%, lo que promoverá una sensación térmica ligeramente fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

El sol aparecerá a las 07:57 y se pondrá aproximadamente a las 17:50. En tanto, la luna elevará su presencia en el cielo a las 17:04 y se ocultará a las 07:28 del día siguiente, prometiendo un hermoso espectáculo nocturno bajo el cielo parcialmente despejado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se aconseja llevar consigo un abrigo ligero durante el día debido a las temperaturas más bajas por la mañana. Condiciones templadas se esperan a lo largo del día, perfectas para actividades al aire libre.