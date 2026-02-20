Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima Hoy
Hoy en Córdoba, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 7.3°C. Los vientos se presentarán suaves, con ráfagas de hasta 19 km/h. La humedad alcanzará un máximo del 54% durante el día, proporcionando una sensación térmica confortable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
A medida que avancemos hacia la tarde y noche, el cielo seguirá manteniendo su apariencia nubosa, pero no se esperan precipitaciones. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, haciendo de esta jornada un día ideal para actividades al aire libre. Los vientos, provenientes del sur, soplarán a 10 km/h, creando una brisa ligera. La visibilidad será óptima, favoreciendo cualquier plan que hayas programado para el final del día.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba
Con un clima agradable pero variable, es aconsejable llevar una chaqueta ligera para la mañana y aprovechar los momentos al aire libre durante la tarde. Para aquellos que desean realizar actividades exteriores, la baja probabilidad de lluvia y la buena visibilidad son factores a tener en cuenta.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026
El sol se eleva a las 08:12 horas y descenderá a las 18:21 horas, permitiendo aprovechar aproximadamente diez horas de luz diurna. La luna tendrá su puesta a las 07:42 horas y su salida a las 17:38 horas, lo cual es ideal para los interesados en observaciones astronómicas.