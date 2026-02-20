Hoy en Córdoba, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 7.3°C. Los vientos se presentarán suaves, con ráfagas de hasta 19 km/h. La humedad alcanzará un máximo del 54% durante el día, proporcionando una sensación térmica confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avancemos hacia la tarde y noche, el cielo seguirá manteniendo su apariencia nubosa, pero no se esperan precipitaciones. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, haciendo de esta jornada un día ideal para actividades al aire libre. Los vientos, provenientes del sur, soplarán a 10 km/h, creando una brisa ligera. La visibilidad será óptima, favoreciendo cualquier plan que hayas programado para el final del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Con un clima agradable pero variable, es aconsejable llevar una chaqueta ligera para la mañana y aprovechar los momentos al aire libre durante la tarde. Para aquellos que desean realizar actividades exteriores, la baja probabilidad de lluvia y la buena visibilidad son factores a tener en cuenta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

El sol se eleva a las 08:12 horas y descenderá a las 18:21 horas, permitiendo aprovechar aproximadamente diez horas de luz diurna. La luna tendrá su puesta a las 07:42 horas y su salida a las 17:38 horas, lo cual es ideal para los interesados en observaciones astronómicas.