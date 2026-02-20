En Corrientes, el clima se presenta con un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, se espera un cielo con nubosidad variable y las temperaturas comenzarán desde los 8.2°C, manteniendo una sensación fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, alcanzando máximas alrededor de los 18.8°C. A lo largo del día, la humedad será destacable, alcanzando un 44% en su pico máximo.

Con respecto a los vientos, se espera una intensidad máxima de 9 km/h, lo que indica un ambiente relativamente calmado. No se prevén precipitaciones significativas para el día de hoy, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre con las precauciones adecuadas

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Recomendamos llevar un abrigo liviano durante las primeras horas del día, debido a las temperaturas más frescas, y mantenerse informado sobre cambios climáticos que puedan ocurrir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

El amanecer en Corrientes será a las 7:42, mientras que el atardecer se registrará alrededor de las 18:08, proporcionando un total de diez horas y 26 minutos de luz solar.