Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima Diario
El clima en La Pampa para este viernes 20 de febrero de 2026 se presenta con un panorama parcialmente nuboso. En la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 7.1°C, un ambiente fresco que irá calentando conforme avanza el día. Es un buen momento para disfrutar del aire libre antes de que la temperatura suba.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
A medida que el día avanza, en la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente nublado con una leve posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas máximas alcanzarán 18.4°C, con una humedad alrededor del 79%. La velocidad del viento alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.
En la noche, las condiciones se mantendrán similares, continuando con cielo cubierto y temperaturas descendiendo hasta cerca de 7.1°C. No se espera lluvia, pero la presencia de nubes será constante, ideal para una noche tranquila en casa.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026
Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 7:10 a.m., mientras que el anochecer llegará a las 6:08 p.m. Este viernes ofrece un paisaje de contrastes entre los claros y los nublados que solo podrán disfrutar los que se tomen el tiempo para mirar al cielo.