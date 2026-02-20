El clima en La Pampa para este viernes 20 de febrero de 2026 se presenta con un panorama parcialmente nuboso. En la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 7.1°C, un ambiente fresco que irá calentando conforme avanza el día. Es un buen momento para disfrutar del aire libre antes de que la temperatura suba.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

A medida que el día avanza, en la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente nublado con una leve posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas máximas alcanzarán 18.4°C, con una humedad alrededor del 79%. La velocidad del viento alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

En la noche, las condiciones se mantendrán similares, continuando con cielo cubierto y temperaturas descendiendo hasta cerca de 7.1°C. No se espera lluvia, pero la presencia de nubes será constante, ideal para una noche tranquila en casa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 7:10 a.m., mientras que el anochecer llegará a las 6:08 p.m. Este viernes ofrece un paisaje de contrastes entre los claros y los nublados que solo podrán disfrutar los que se tomen el tiempo para mirar al cielo.