Pronóstico del Tiempo para la Mañana en Neuquén

En Neuquén, la mañana de este viernes 20 de febrero de 2026 se presentará con un clima mayormente despejado, con temperaturas frescas alrededor de los 4.9°C. No se esperan precipitaciones, lo que hará de la mañana un periodo adecuado para actividades al aire libre.

Pronóstico del Tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, las temperaturas ascenderán hasta los 17°C, con cielos que permanecerán parcialmente nubosos. Se prevé un aumento en la velocidad del viento, alcanzando hasta 13 km/h, lo que puede generar una ligera sensación de frescura. La noche conservará las mismas características meteorológicas, asegurando un ambiente estable y sin lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

Hoy, el sol en Neuquén saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Estos datos son útiles para planificar actividades que dependan de la luz solar, como caminatas o sesiones de fotografía.