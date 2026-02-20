Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima actual
Condiciones meteorológicas para San Juan esta mañana
En San Juan, la mañana de este 20 de febrero de 2026 se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán los 9.2°C en su mínima, mientras que se espera que el termómetro suba hasta los 20.4°C durante el día. Los vientos estarán presentes con una velocidad media alcanzando los 11 km/h, manteniendo el nivel de humedad en un promedio de 61%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas oscilarán en valores similares a los esperados en la mañana, sin cambios significativos. Es importante considerar los vientos, que podrían llegar a un máximo de 11 km/h, con cielos despejados en la noche proporcionando buenas condiciones para observaciones astronómicas.
Observaciones astronómicas
El sol en San Juan saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, brindando un margen amplio para actividades diurnas e igualmente favoreciendo a quienes disfruten de la astronomía nocturna.