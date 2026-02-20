Condiciones meteorológicas para San Juan esta mañana

En San Juan, la mañana de este 20 de febrero de 2026 se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán los 9.2°C en su mínima, mientras que se espera que el termómetro suba hasta los 20.4°C durante el día. Los vientos estarán presentes con una velocidad media alcanzando los 11 km/h, manteniendo el nivel de humedad en un promedio de 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas oscilarán en valores similares a los esperados en la mañana, sin cambios significativos. Es importante considerar los vientos, que podrían llegar a un máximo de 11 km/h, con cielos despejados en la noche proporcionando buenas condiciones para observaciones astronómicas.

Observaciones astronómicas

El sol en San Juan saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, brindando un margen amplio para actividades diurnas e igualmente favoreciendo a quienes disfruten de la astronomía nocturna.