El clima en Tucumán hoy traerá cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, mientras que la tasa de humedad alcanzará hasta el 41%. Los vientos soplarán a una velocidad de 4 km/h, asegurando un ambiente tranquilo para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En horas de la tarde y noche, la máxima en Tucumán llegará a 22.4°C sin precipitaciones previstas. Aunque el viento alcanzará una velocidad de 7 km/h, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Una leve brisa acompañará el transcurso del día, proporcionando una atmósfera agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35. Es un día perfecto para disfrutar del atardecer, que culminará alrededor de las 17:56.