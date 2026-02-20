Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima diario
El clima en Tucumán hoy traerá cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, mientras que la tasa de humedad alcanzará hasta el 41%. Los vientos soplarán a una velocidad de 4 km/h, asegurando un ambiente tranquilo para comenzar el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
En horas de la tarde y noche, la máxima en Tucumán llegará a 22.4°C sin precipitaciones previstas. Aunque el viento alcanzará una velocidad de 7 km/h, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Una leve brisa acompañará el transcurso del día, proporcionando una atmósfera agradable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026
Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35. Es un día perfecto para disfrutar del atardecer, que culminará alrededor de las 17:56.