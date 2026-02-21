Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de febrero de 2026
Clima hoy
Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca
Hoy en Catamarca, el clima en la mañana será predominantemente despejado, con temperaturas mínimas alrededor de 6.4°C. No se anticipan precipitaciones, lo que promete una mañana agradable para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Por la tarde, el cielo estará mayormente despejado, alcanzando temperaturas máximas de 23.7°C. Aunque no se prevén lluvias, la humedad podría llegar hasta el 65%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 33 km/h, por lo que es recomendable tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.
Investigaciones astronómicas
El amanecer está programado para las 08:12, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:33. La salida de la luna será a las 17:53, mientras que la puesta será temprano en la mañana.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca
Con un día mayormente despejado y temperaturas agradables, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. No te olvides de usar protector solar debido a la exposición al sol. Además, lleva contigo un abrigo ligero para la mañana más fresca.