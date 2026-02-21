Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca

Hoy en Catamarca, el clima en la mañana será predominantemente despejado, con temperaturas mínimas alrededor de 6.4°C. No se anticipan precipitaciones, lo que promete una mañana agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el cielo estará mayormente despejado, alcanzando temperaturas máximas de 23.7°C. Aunque no se prevén lluvias, la humedad podría llegar hasta el 65%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 33 km/h, por lo que es recomendable tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Investigaciones astronómicas

El amanecer está programado para las 08:12, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:33. La salida de la luna será a las 17:53, mientras que la puesta será temprano en la mañana.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Con un día mayormente despejado y temperaturas agradables, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. No te olvides de usar protector solar debido a la exposición al sol. Además, lleva contigo un abrigo ligero para la mañana más fresca.