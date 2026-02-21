Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de febrero de 2026
Tiempo en Chubut
Estado del clima en la mañana
Hoy en Chubut, durante la mañana, el clima estará ligeramente nublado con temperaturas que rondarán los 7.3°C. No se esperan precipitaciones, así que será un buen momento para realizar actividades al aire libre. El viento se mantendrá a una velocidad moderada, alcanzando los 28 km/h, lo cual podría generar un poco de frescura adicional.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
Durante la tarde y noche en Chubut, el cielo continuará mayormente despejado, aunque podría aumentar la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas máximas rondarán los 14.7°C, proporcionando un ambiente agradable y fresco. La humedad alcanzará un nivel del 79%, incrementando la sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si planeas salir en la noche.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut
Considere vestir en capas debido al cambio de temperatura a lo largo del día. Un protector solar ligero podría ser útil durante las horas de mayor radiación solar, y no olvide una chaqueta ligera para la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026
La salida del sol en Chubut está prevista para las 08:49, y se pondrá alrededor de las 17:51. Esto proporciona un día con luz solar relativamente limitada, por lo que es aconsejable planificar tus actividades en consecuencia.