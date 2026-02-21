Estado del clima en la mañana

Hoy en Chubut, durante la mañana, el clima estará ligeramente nublado con temperaturas que rondarán los 7.3°C. No se esperan precipitaciones, así que será un buen momento para realizar actividades al aire libre. El viento se mantendrá a una velocidad moderada, alcanzando los 28 km/h, lo cual podría generar un poco de frescura adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y noche en Chubut, el cielo continuará mayormente despejado, aunque podría aumentar la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas máximas rondarán los 14.7°C, proporcionando un ambiente agradable y fresco. La humedad alcanzará un nivel del 79%, incrementando la sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si planeas salir en la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Considere vestir en capas debido al cambio de temperatura a lo largo del día. Un protector solar ligero podría ser útil durante las horas de mayor radiación solar, y no olvide una chaqueta ligera para la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

La salida del sol en Chubut está prevista para las 08:49, y se pondrá alrededor de las 17:51. Esto proporciona un día con luz solar relativamente limitada, por lo que es aconsejable planificar tus actividades en consecuencia.