Hoy en Córdoba, el clima se presentará mayormente nuboso durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7.3°C y 21.9°C. A lo largo del día no se espera precipitación alguna. Con vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 19 km/h, la humedad se mantendrá en torno al 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Ya sea por la tarde o al anochecer, el cielo continuaría con nubosidad variable sin amenaza de lluvias. Las temperaturas seguirán en torno a los 21.9°C, permitiendo disfrutar del aire libre bajo un cielo con nubes dispersas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Para hoy, recomendamos optar por ropa ligera pero con una chaqueta a mano para la noche, dado que las temperaturas pueden descender. Como siempre, mantente hidratado y aprovecha las horas de la tarde, cuando las condiciones son más cómodas para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

En cuanto a observaciones astronómicas, el sol aparecerá en el horizonte a las 08:12 horas y se despedirá a las 18:21 horas, dando un margen de tiempo considerable para disfrutar del día.