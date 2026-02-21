Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de febrero de 2026
Clima Córdoba
Hoy en Córdoba, el clima se presentará mayormente nuboso durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 7.3°C y 21.9°C. A lo largo del día no se espera precipitación alguna. Con vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 19 km/h, la humedad se mantendrá en torno al 54%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Ya sea por la tarde o al anochecer, el cielo continuaría con nubosidad variable sin amenaza de lluvias. Las temperaturas seguirán en torno a los 21.9°C, permitiendo disfrutar del aire libre bajo un cielo con nubes dispersas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba
Para hoy, recomendamos optar por ropa ligera pero con una chaqueta a mano para la noche, dado que las temperaturas pueden descender. Como siempre, mantente hidratado y aprovecha las horas de la tarde, cuando las condiciones son más cómodas para actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026
En cuanto a observaciones astronómicas, el sol aparecerá en el horizonte a las 08:12 horas y se despedirá a las 18:21 horas, dando un margen de tiempo considerable para disfrutar del día.