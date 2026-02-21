El clima en Entre Ríos para este sábado 21 de febrero de 2026 promete un comienzo de día con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.8°C, ofreciéndonos un clima fresco. No se pronostican precipitaciones significativas durante la mañana, lo que hace que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 17.2°C, manteniendo el ambiente parcialmente nublado. La velocidad del viento podría llegar a los 13 km/h. Durante la noche, se espera que el clima conserve sus características sin alteraciones significativas. La humedad relativa será del 82%, lo que podría generar una sensación de frescura en el aire.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:58 y se pondrá a las 18:05, regalándonos horas de luz adecuadas para disfrutar del día en todas sus formas. El momento del amanecer presenta condiciones ideales para quienes desean realizar actividades en exteriores.

Animo, hoy es un día perfecto para pasar tiempo al aire libre y disfrutar de la naturaleza que ofrece Entre Ríos.