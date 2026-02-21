Condiciones matutinas

El clima en Formosa este sábado por la mañana traerá un cielo mayormente despejado. Las temperaturas mínimo se espera que alcancen los 7.9°C. Además, la humedad estará alrededor de 96%, proporcionando una sensación de frescura, mientras que los vientos máximos alcanzarían hasta 10 km/h. Para quienes planean salir temprano, la mejor opción sería llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, el pronóstico indica una leve elevación de temperatura, llegando hasta los 20.5°C, pero el ambiente continuará parcialmente nuboso. La humedad comenzará a disminuir ligeramente. Se anticipa que los vientos mantendrán una velocidad media que rondará los 9 km/h, agregando una brisa suave a la tarde formoseña. En general, el día promete ser agradable, ideal para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Se recomienda llevar protección contra el sol si planea estar al aire libre, dado que la exposición puede ser prolongada durante las horas de mayor claridad. Aunque la lluvia no es probable, llevar un paraguas liviano podría ser una opción prudente en caso de cambios inesperados. Asimismo, mantente hidratado a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

El sol en Formosa este sábado 21 de febrero de 2026, saldrá a las 7:37 de la mañana y será visible hasta las 18:08, ofreciendo un día con suficientes horas de luz para disfrutar de los espacios abiertos. La luna, por su parte, hará su presencia al elevarse a las 17:29 y se ocultará a las 7:02, brindando una hermosa vista nocturna.