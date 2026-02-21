Clima en Salta para hoy

Hoy en Salta, se espera un día parcialmente nuboso con temperaturas que oscilen entre los 3.4°C y los 21.2°C. La clima de la mañana se caracterizará por ser relativamente fresco, lo que permitirá comenzar el día con tranquilidad. No hay indicios de lluvia, así que podrás realizar actividades al aire libre sin preocupaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde y la noche, el clima en Salta continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, brindando una jornada agradable y templada. Aunque no se esperan precipitaciones, es importante tener en cuenta el aumento en la velocidad de los vientos, que alcanzarán hasta 9 km/h, incrementando ligeramente la sensación fresca.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40, permitiendo una ventana perfecta para disfrutar de actividades al aire libre bajo la luz solar.