Pronóstico para hoy en San Juan

El clima en San Juan hoy presentará una jornada con cielos parcialmente nublados y agradables temperaturas que se moverán entre los 9.2°C de mínima y los 20.4°C de máxima. Asimismo, no se esperan precipitaciones, por lo que el día será ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables con una temperatura que alcanzará los 20.4°C de máxima. Los vientos tendrán una velocidad media de 11 km/h, creando un ambiente cómodo. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán similares y se espera que los cielos sigan parcialmente nublados.

Observación Astronómica: Se aguarda que el amanecer ocurra a las 08:29, mientras que la puesta del sol será a las 18:37.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Se recomienda aprovechar la mañana para actividades al aire libre, ya que no se pronostican lluvias. Mantenga una buena hidratación y, si planea salir por la noche, lleve consigo algún abrigo ligero, ya que las temperaturas podrían descender a 9.2°C.