Hoy en San Luis, se espera un clima parcialmente nuboso, con la temperatura mínima alcanzando los 7.5°C durante la mañana. La probabilidad de precipitación es baja, manteniéndose en 0%. La humedad relativa será notable, alcanzando alrededor de un 66%, lo que puede aportar una sensación de frescura adicional al inicio del día. Además, los vientos soplarán a una velocidad máxima de aproximadamente 19 km/h, asegurando una brisa moderada en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura máxima se elevará a un entorno de 17.7°C. El cielo, aunque parcialmente cubierto, permitirá la entrada de luz solar en algunos momentos. Durante la noche, el clima permanecerá mayormente estable con vientos alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. La humedad se mantendrá alta, en torno al 66%, lo que puede llevar a una ligera sensación de pegajosidad en el ambiente a medida que cae la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Considerando las condiciones diurnas, se sugiere vestirse en capas para acomodarse a las fluctuaciones de temperatura. También es recomendable mantenerse hidratado debido a los niveles relativamente altos de humedad, especialmente si se planean actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

La salida del sol está programada para las 07:56 AM, mientras que el atardecer llegará aproximadamente a las 06:24 PM.