Estado del clima para la mañana en Santa Fe

Durante la mañana, se anticipa un clima fresco en Santa Fe con una temperatura mínima alrededor de 7.9°C. Se observará un cielo mayormente nuboso, con probabilidad de brisas leves. La humedad se mantendrá en porcentajes moderados, permitiendo una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que el día avanza, las temperaturas aumentarán alcanzando hasta 18.5°C. La nubosidad parcial continuará siendo característica, pero se espera que el cielo se abra ocasionalmente, permitiendo destellos de sol. Los vientos llegarán con una velocidad que podría llegar a 11 km/h, originando una brisa ligera en la atmósfera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

Este sábado, el sol en Santa Fe hará su aparición a las 07:59 y se despedirá a las 18:06. Estos horarios no solo influirán en la duración del día, sino que también afectarán pequeñas variaciones en las temperaturas percibidas.