Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de febrero de 2026
Clima local
Clima en Santiago Del Estero esta mañana
Esta mañana en Santiago Del Estero, el pronóstico sugiere un ambiente con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima se espera alrededor de los 10.2°C, proporcionando un inicio de día fresco. La probabilidad de clima lluvioso es baja.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo agradable con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 22°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 26 km/h, llevando un aire fresco por la región. La humedad se mantendrá entre un 31% y un 63%, garantizando un día mayormente cómodo.
Observaciones astronómicas
El sol hará su salida a las 6:04 y se pondrá a las 18:29, mientras que el amanecer lunar será a las 17:49, perfecto para quienes buscan actividades relacionadas con el cielo estrellado.