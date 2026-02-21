Clima en Santiago Del Estero esta mañana

Esta mañana en Santiago Del Estero, el pronóstico sugiere un ambiente con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima se espera alrededor de los 10.2°C, proporcionando un inicio de día fresco. La probabilidad de clima lluvioso es baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo agradable con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 22°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 26 km/h, llevando un aire fresco por la región. La humedad se mantendrá entre un 31% y un 63%, garantizando un día mayormente cómodo.

Observaciones astronómicas

El sol hará su salida a las 6:04 y se pondrá a las 18:29, mientras que el amanecer lunar será a las 17:49, perfecto para quienes buscan actividades relacionadas con el cielo estrellado.