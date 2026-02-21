En Tierra Del Fuego, el clima para este sábado 21 de febrero de 2026 se presenta con un ambiente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas registrarán alrededor de -0.6°C, ofreciendo un inicio de día fresco, mientras que la máxima prevista alcanzará los 2.9°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, proporcionando una atmósfera tranquila sin pronóstico de lluvias. El viento soplará desde el oeste, con un ritmo constante de 9.9 km/h, asegurando una jornada sin eventos climáticos extremos.

La humedad será notable en algunos momentos del día, alcanzando picos de hasta el 99%, lo cual puede hacer que la sensación térmica se mantenga baja. Cabe destacar que no se esperan precipitaciones para el día de hoy, por lo que los planes al aire libre no deberían verse afectados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

El amanecer está previsto para las 09:54 y el ocaso acontecerá a las 17:12, brindando un día con pocas horas de luz solar. Aprovechar las primeras horas es esencial para quienes planean actividades al aire libre, considerando la pronta llegada de la noche.