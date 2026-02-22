Condiciones meteorológicas de la mañana

Hoy en Catamarca, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 6.4°C, brindando un inicio de día bastante fresco. Se anticipa que la humedad ronde el 37%, proporcionando un ambiente más seco de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso con temperaturas alcanzando un máximo de 23.7°C. Esta será una jornada agradable para disfrutar al aire libre. Los vientos se presentarán con una velocidad máxima estimada de 33 km/h, condiciones que podrían ser ideales para practicar deportes al aire libre.

Ya entrada la noche, el clima se tornará un poco más fresco, pero seguirá siendo agradable. Se recomienda tomar precauciones si se va a salir, debido a la persistente leve brisa.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Con el clima predominantemente seco durante la jornada, es aconsejable mantenerse hidratado para evitar deshidratación.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

El sol tendrá su salida civil a las 7:40 a.m., mientras que el atardecer se producirá a las 6:33 p.m., permitiendo aproximadamente once horas de luz solar en la región para el disfrute de todos los catamarqueños.