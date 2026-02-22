Clima en Ciudad De Buenos Aires esta mañana

En la mañana de hoy, se prevé un cielo parcialmente nuboso con una temperatura que rondará los 8.6°C. La clima fresca será acompañada por vientos moderados con velocidades de hasta 8 km/h. La humedad será variable, con porcentajes que se mantendrán en torno al 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C. El viento será más pronunciado, con ráfagas que pueden llegar a los 12 km/h, ofreciendo así una brisa fresca a lo largo del día. En la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto con disminución en la temperatura, proporcionando un ambiente agradable y fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50, brindando un día de duración moderada con oportunidad para disfrutar de algunas observaciones del cielo al anochecer. La fase lunar presente será de cuarto creciente, lo que permite visibilidad clara de las estrellas.

La sensación general del día será de frescura relativa, asegúrate de llevar una capa extra si planeas estar al aire libre