Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
Pronóstico del tiempo para hoy en Formosa
Hoy en Formosa, se experimentará una mañana con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 16.9°C y 21.5°C, con una brisa suave de hasta 15 km/h. La humedad alcanzará un nivel del 90%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde y la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con ligeras variaciones en las temperaturas que rondarán los 19.3°C. No se esperan precipitaciones significativas, haciendo que el día sea perfecto para actividades al aire libre.
Se recomienda llevar una botella de agua y protector solar si planeas salir de casa.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026
El amanecer en Formosa será a las 07:37, mientras que el atardecer está planeado a las 18:08. Para aquellos interesados en la astronomía, la fase de la luna será luna creciente, perfecta para observar detalles superficiales con telescopios.