Pronóstico del tiempo para hoy en Formosa

Hoy en Formosa, se experimentará una mañana con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 16.9°C y 21.5°C, con una brisa suave de hasta 15 km/h. La humedad alcanzará un nivel del 90%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con ligeras variaciones en las temperaturas que rondarán los 19.3°C. No se esperan precipitaciones significativas, haciendo que el día sea perfecto para actividades al aire libre.

Se recomienda llevar una botella de agua y protector solar si planeas salir de casa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

El amanecer en Formosa será a las 07:37, mientras que el atardecer está planeado a las 18:08. Para aquellos interesados en la astronomía, la fase de la luna será luna creciente, perfecta para observar detalles superficiales con telescopios.