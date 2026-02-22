Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

En la mañana, Jujuy experimentará condiciones climáticas de cielo parcialmente nuboso con una mínima de 4.2°C, elevándose a 18.4°C a medida que el día avance. El viento soplará con una velocidad máxima aproximada de 10 km/h, y aunque la humedad será notable, la tarde promete ser suave sin probabilidad de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, con pocas nubes que cruzarán el panorama. A pesar de la falta de lluvias, la humedad alcanzará picos de 85%. El viento se mantendrá sereno, con ráfagas ocasionales que no superarán los 13 km/h, ofreciendo así una noche tranquila y agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 08:01 y se despedirá a las 18:41, ofreciendo un día lleno de luz para disfrutar al máximo de las actividades al aire libre.