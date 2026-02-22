Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
Clima Actual
Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy
En la mañana, Jujuy experimentará condiciones climáticas de cielo parcialmente nuboso con una mínima de 4.2°C, elevándose a 18.4°C a medida que el día avance. El viento soplará con una velocidad máxima aproximada de 10 km/h, y aunque la humedad será notable, la tarde promete ser suave sin probabilidad de lluvia.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, con pocas nubes que cruzarán el panorama. A pesar de la falta de lluvias, la humedad alcanzará picos de 85%. El viento se mantendrá sereno, con ráfagas ocasionales que no superarán los 13 km/h, ofreciendo así una noche tranquila y agradable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026
El sol saldrá a las 08:01 y se despedirá a las 18:41, ofreciendo un día lleno de luz para disfrutar al máximo de las actividades al aire libre.