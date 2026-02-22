Estado del tiempo en Mendoza durante la mañana

Hoy en Mendoza, el clima se presentará con cielo 0edium e intervalos nubosos. Las temperaturas estarán en un rango entre los 6.6°C y los 17.5°C. La humedad relativa alcanzará alrededor del 62%, mientras que los vientos serán moderados, con máximas de hasta 13 km/h. Esto podría representar una jornada ideal para actividades al aire libre, teniendo en cuenta las precauciones necesarias debido a las ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, en Mendoza se espera que continúe la nubosidad, aunque el termómetro alcanzará máximas cercanas a los 17.5°C. Se mantendrán las condiciones de alta humedad. Los vientos seguirán soplando desde el noreste, alcanzando picos de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los valores del termómetro.

Observaciones astronómicas

