Este domingo 22 de febrero de 2026, el clima en Neuquén se presentará parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas en esta primera franja horaria irán desde los 4.9°C como mínima hasta alcanzar los 17°C como máxima. La humedad rondará el 50%, proporcionando una atmósfera fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde, se pronostican condiciones similares, con un cielo parcialmente cubierto y temperaturas estables alrededor de los 17°C. El viento será protagonista, con ráfagas de hasta 27 km/h, lo que añadirá una sensación fresca al ambiente.

Durante la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán con cielos parcialmente nublados. El viento reducirá su intensidad, y las temperaturas podrían descender ligeramente. Será una jornada ideal para quienes disfrutan de climas moderados y no impactará en actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

El amanecer en Neuquén está previsto a las 08:47, mientras que el atardecer se sucederá a las 18:16. Estos horarios permitirán disfrutar de unas 9 horas y 29 minutos de luz solar en esta región.