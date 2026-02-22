El clima en San Luis hoy

El clima en San Luis este domingo 22 de febrero se presentará con condiciones de despejado en general durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 13.5°C, mientras que se prevé una máxima de hasta 30.2°C. Los vientos serán suaves, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, procedentes principalmente del noreste, lo que contribuirá a una agradable sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Al avanzar la jornada, se espera que el cielo continúe despejado, y las temperaturas se mantendrán estables hasta alcanzar su máximo alrededor del mediodía. A medida que avance la noche, el termómetro comenzará a descender gradualmente. Los vientos se mantendrán del noreste con rachas de hasta 9 km/h, acompañados de una humedad relativa del 54%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer en San Luis está previsto para las 08:25, brindándonos una vista espectacular del inicio del día. Por otro lado, el atardecer será a las 18:24, concluyendo una jornada de pleno sol.