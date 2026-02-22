Hoy en Santiago del Estero, el clima presentará una combinación de nubes dispersas y temperaturas moderadas. Durante la mañana, se prevé que el termómetro registre mínimas de 9.5°C. Aunque hay una escasa probabilidad de precipitaciones, los vientos soplarán a una velocidad media de 18 km/h, lo que puede traer una leve sensación de frescura a las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, la temperatura alcanzará su pico máximo de 22°C, con un cielo mayormente despejado. La humedad relativa se mantendrá en un rango que podría alcanzar hasta el 63%, brindando una sensación ligeramente húmeda en el ambiente. Aunque los vientos serán moderados, soplando a una velocidad de 26 km/h, no se espera un cambio significativo en las condiciones generales del clima para la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:04 hs, mientras que se ocultará para dar paso a la noche a las 18:29 hs, permitiendo disfrutar de un día extenso para actividades al aire libre.

El pronóstico podría presentar cambios, mantente informado para planificar tus actividades.