En la mañana de este domingo 22 de febrero de 2026, el clima en Tucumán será predominantemente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 8.5°C, y se espera que el nivel de humedad alcance el 80%, proporcionando un ambiente fresco durante las primeras horas del día. Además, los vientos registrarán una velocidad máxima de 7 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al avanzar la jornada, el pronóstico indica que la temperatura máxima alcanzará los 22.4°C. Aunque se mantendrá el cielo parcialmente nublado, es poco probable que tengamos precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia. La velocidad del viento seguirá siendo moderada, rondando los 9 km/h y las ráfagas no superarán los 11 km/h. A medida que la noche se acerque, el ambiente se tornará ligeramente más fresco, aunque sin cambios significativos en la nubosidad.

Observaciones astronómicas y el comienzo del día

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:06, mientras que el atardecer está previsto para las 18:35, permitiéndonos disfrutar de aproximadamente 10 horas y 29 minutos de luz solar.