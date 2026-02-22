Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
El tiempo hoy
En la mañana de este domingo 22 de febrero de 2026, el clima en Tucumán será predominantemente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 8.5°C, y se espera que el nivel de humedad alcance el 80%, proporcionando un ambiente fresco durante las primeras horas del día. Además, los vientos registrarán una velocidad máxima de 7 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar hasta 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Al avanzar la jornada, el pronóstico indica que la temperatura máxima alcanzará los 22.4°C. Aunque se mantendrá el cielo parcialmente nublado, es poco probable que tengamos precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia. La velocidad del viento seguirá siendo moderada, rondando los 9 km/h y las ráfagas no superarán los 11 km/h. A medida que la noche se acerque, el ambiente se tornará ligeramente más fresco, aunque sin cambios significativos en la nubosidad.
Observaciones astronómicas y el comienzo del día
Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:06, mientras que el atardecer está previsto para las 18:35, permitiéndonos disfrutar de aproximadamente 10 horas y 29 minutos de luz solar.