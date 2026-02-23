Pronóstico del clima para el día de hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima será parcialmente nuboso por la mañana, con temperaturas que comenzarán a partir de los 7.9°C. No se anticipan precipitaciones, lo que hace que sea un buen momento para actividades al aire libre. La humedad alcanzará un máximo de 85%, con vientos suaves que podrían llegar hasta los 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que subirán hasta los 18.5°C. La probabilidad de lluvia sigue siendo muy baja, mientras que los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 13 km/h. La noche podría ser fresca, así que es recomendable llevar un abrigo ligero si planeas salir.

Observaciones astronómicas

Este lunes 23 de febrero de 2026, el amanecer será a las 07:59, y el atardecer está previsto para las 18:06, lo que nos dará la oportunidad de disfrutar de un día completo de actividades bajo la luz del sol antes de que la noche caiga sobre Santa Fe.

La visibilidad será excelente hoy con cielos mayormente despejados, ofreciendo condiciones perfectas para observaciones astronómicas.