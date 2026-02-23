Pronóstico del tiempo para hoy en Tierra del Fuego

Este lunes en Tierra del Fuego, el clima en las horas de la mañana será con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que variarán entre los -0.6°C y 2.9°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, y la humedad se mantendrá cercana al 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso con ligeras variaciones en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Las temperaturas en este periodo oscilarán alrededor de los mismos valores del día, con una humedad manteniéndose elevada.

Observaciones astronómicas para Tierra del Fuego

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes, 23 de febrero de 2026: el amanecer está previsto para las 09:54 y el ocaso a las 17:12. Estas condiciones astronómicas nos brindan aproximadamente 7 horas y 18 minutos de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Se recomienda vestir ropa abrigada debido a las bajas temperaturas y la alta humedad, que pueden aumentar la sensación de frío. Si planea estar al aire libre, tener en cuenta las posibles ráfagas de viento pronosticadas.