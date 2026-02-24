El clima matutino en Catamarca se anticipa bastante estable, con cielos que estarán parcialmente nubosos. Las temperaturas fluctuarán entre los 6.4°C y 23.7°C. A lo largo de la mañana, no se esperan precipitaciones significativas, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance la tarde, el clima se mantendrá sin cambios drásticos. La máxima alcanzará 23.7°C, por lo que se recomienda mantenerse hidratado si realiza actividades al aire libre. Hacia la noche, la temperatura bajará ligeramente, pero sin mayores variaciones climáticas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Con este clima, es una buena idea usar ropa ligera en la mañana y llevar un abrigo por si la noche se enfría más de lo esperado. No olvides aplicar protector solar si estarás bajo el sol durante periodos prolongados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 24 de febrero de 2026

El amanecer será a las 08:12 y el atardecer ocurrirá a las 18:33. Será un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre con luz natural prolongada.