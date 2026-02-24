Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 24 de febrero de 2026
Clima Actual
El clima matutino en Catamarca se anticipa bastante estable, con cielos que estarán parcialmente nubosos. Las temperaturas fluctuarán entre los 6.4°C y 23.7°C. A lo largo de la mañana, no se esperan precipitaciones significativas, lo que favorecerá las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
A medida que avance la tarde, el clima se mantendrá sin cambios drásticos. La máxima alcanzará 23.7°C, por lo que se recomienda mantenerse hidratado si realiza actividades al aire libre. Hacia la noche, la temperatura bajará ligeramente, pero sin mayores variaciones climáticas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca
Con este clima, es una buena idea usar ropa ligera en la mañana y llevar un abrigo por si la noche se enfría más de lo esperado. No olvides aplicar protector solar si estarás bajo el sol durante periodos prolongados.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 24 de febrero de 2026
El amanecer será a las 08:12 y el atardecer ocurrirá a las 18:33. Será un día ideal para disfrutar de las actividades al aire libre con luz natural prolongada.