Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 24 de febrero de 2026
Clima diario
Estado del clima en Corrientes durante la mañana
Esta mañana en Corrientes, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 8.2°C. La sensación térmica será agradable, aunque el viento podría intensificarse alcanzando los 9 km/h. Humedad relativa también es un factor importante, estimándose cerca del 94%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán similares en Corrientes. Se esperan temperaturas máximas en torno a los 18.8°C. Aunque no se prevén precipitaciones, la humedad seguirá en niveles altos. Los vientos tendrán una velocidad ligeramente reducida pero aún alcanzarán hasta 6 km/h.
Observaciones astronómicas
Observaciones adicionales para los entusiastas de la astronomía: la salida del sol está pronosticada a las 07:42 horas y la puesta al atardecer a las 18:08 horas. Perfecto para planificar actividades al aire libre y aprovechar la luz natural al máximo en Corrientes.