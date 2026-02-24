Estado del clima en Corrientes durante la mañana

Esta mañana en Corrientes, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 8.2°C. La sensación térmica será agradable, aunque el viento podría intensificarse alcanzando los 9 km/h. Humedad relativa también es un factor importante, estimándose cerca del 94%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán similares en Corrientes. Se esperan temperaturas máximas en torno a los 18.8°C. Aunque no se prevén precipitaciones, la humedad seguirá en niveles altos. Los vientos tendrán una velocidad ligeramente reducida pero aún alcanzarán hasta 6 km/h.

Observaciones astronómicas

Observaciones adicionales para los entusiastas de la astronomía: la salida del sol está pronosticada a las 07:42 horas y la puesta al atardecer a las 18:08 horas. Perfecto para planificar actividades al aire libre y aprovechar la luz natural al máximo en Corrientes.