Clima en Jujuy hoy

Hoy en Jujuy, se espera un día nublado con una sensación fresca. La temperatura mínima será de 4.2°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.4°C. Durante la mañana, el clima será parcialmente nublado con un bajo riesgo de precipitaciones, lo que hace que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, con el cielo mayormente cubierto. Los vientos provenientes del noreste alcanzarán una velocidad media de 10 km/h, lo cual puede generar una sensación térmica algo más fresca. La humedad relativa estará en torno al 85%, sin embargo, no se espera lluvia, lo que facilitará actividades nocturnas al aire libre.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Jujuy será a las 07:26, y el atardecer se producirá a las 18:41. Esta duración del día da más tiempo para disfrutar del exterior y las vistas naturales de la región.