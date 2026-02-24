El pronóstico del clima para hoy en Neuquén indica que se presentará un día con condiciones variadas. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 4.9°C. La humedad relativa alcanzará un valor máximo de 75%, por lo que la sensación térmica podría ser algo fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, las temperaturas subirán hasta alcanzar los 17°C. El cielo seguirá mayormente nuboso, sin embargo, no se esperan precipitaciones. Los vientos soplarán del oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana dado el descenso de la temperatura y estar preparado para un cambio de temperatura más cálido durante la tarde. Además, se sugiere evitar actividades al aire libre prolongadas, ya que la humedad será alta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 24 de febrero de 2026

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el amanecer en Neuquén se producirá a las 08:47 y el atardecer será a las 18:16. Los entusiastas de la astronomía podrán disfrutar de un escenario pintoresco al atardecer.