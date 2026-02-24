Hoy en Río Negro, el clima se presenta con condiciones cambiantes. Por la mañana, se prevé un tiempo parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6.8°C y 17.1°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, lo que podría provocar una ligera sensación de frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, las condiciones climáticas continuarán siendo similares, manteniéndose nuboso y con temperaturas alrededor de los 17.1°C. Durante la noche, se espera que el viento persista a la misma velocidad, influyendo en la percepción térmica. La humedad máxima esperada será del 82%, lo que podría intensificar la sensación de humedad en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 24 de febrero de 2026

El sol hace su aparición a las 08:33 am, proporcionando un hermoso amanecer. Por la tarde, se despedirá alrededor de las 05:51 pm, dando inicio a una noche de cielos parcialmente cubiertos.

Es importante considerar abrigarse adecuadamente debido a los vientos persistentes que pueden hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente indica el termómetro.