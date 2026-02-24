Clima en San Juan esta mañana

En San Juan el clima hoy será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, y se prevén vientos con una velocidad de hasta 11 km/h. La humedad rondará el 61%, creando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche de hoy, se anticipa que el clima continúe nublado, con temperaturas máximas subiendo a 20.4°C. El viento será un poco más intenso por la tarde, alcanzando una velocidad máxima de 17 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 33%, garantizando un confort térmico adecuado para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Al ser un día mayormente nublado, se recomienda aprovechar las horas de sol si las condiciones lo permiten. Manténgase hidratado y use protector solar si sale a disfrutar de actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 24 de febrero de 2026

El sol aparecerá sobre San Juan a las 8:29 AM y se ocultará a las 18:37 PM. Las condiciones astronómicas permitirán disfrutar de un día completo de luz natural.