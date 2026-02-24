Tormentas en el país Foto: Foto generada con IA

El escenario climático en Buenos Aires vuelve a encender las alarmas. Aunque la tormenta de anoche dejó intensas lluvias y ráfagas de viento sobre la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que lo peor aún no terminó. Un nuevo frente de mal tiempo ingresará este martes y promete traer otro episodio de tormentas fuertes, actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Un segundo frente de tormentas avanza sobre Buenos Aires

Según detalló el organismo climático, el temporal volverá a ganar intensidad durante la tarde y se extenderá hasta la noche, con acumulados de lluvia que podrían rondar los 10 milímetros, especialmente en el norte y el este provincial. Este fenómeno se suma al frente que ya había impactado horas antes, elevando el nivel de atención debido a la persistencia de la inestabilidad atmosférica.

Las autoridades explicaron que este nuevo episodio llega impulsado por un sistema de tormentas que avanza desde el centro del país, acompañado de nubosidad de desarrollo vertical y condiciones ideales para descargas eléctricas frecuentes.

Provincias bajo alerta roja

Mientras Buenos Aires se prepara para otra jornada de lluvias y viento, el SMN emitió además una alerta roja para San Luis y Córdoba, donde se esperan tormentas fuertes, actividad eléctrica intensa, lluvias copiosas y posibles episodios de granizo. La combinación de humedad, calor acumulado y dinámica atmosférica intensa generará condiciones severas a lo largo del día.

Estas alertas buscan advertir sobre fenómenos puntualmente peligrosos, con riesgo de anegamientos, caída de árboles y complicaciones para la circulación.

Lluvias y tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo seguirá el clima en CABA durante la semana

El SMN también difundió el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el cambio brusco de condiciones dejará atrás las jornadas de calor y humedad:

Martes 24: mínima de 21°C y máxima de 32°C. Tormentas fuertes por la tarde y aisladas por la noche.

Miércoles 25: descenso térmico, con marcas entre 17°C y 26°C y cielo parcialmente nublado.

Jueves 26: temperaturas de 19°C a 26°C, con nubosidad variable.

Viernes 27: entre 20°C y 28°C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado 28: mínima de 21°C y máxima de 30°C, con condiciones similares.

Domingo 1: oscilará entre 23°C y 31°C, sin lluvias previstas.

El ingreso de aire más fresco detrás del frente de tormenta traerá un alivio respecto de la humedad agobiante que predominó en los últimos días.

Tormentas severas Foto: Foto generada con IA

El clima se estabilizará, pero la inestabilidad continúa latente

Aunque se espera que después del martes el tiempo comience a mejorar gradualmente, los meteorólogos advierten que la atmósfera continuará inestable en los próximos días. Este tipo de escenarios, explican, se da cuando masas de aire cálidas y húmedas interactúan con sistemas de baja presión que favorecen la formación de nubes de tormenta capaces de regenerarse de manera local.

El retorno del mal tiempo obligará a extremar precauciones en toda la región pampeana. Con la llegada de un nuevo frente tormentoso, ráfagas intensas y actividad eléctrica, el SMN recomienda evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos sueltos y mantenerse atento a los avisos oficiales.

La buena noticia: tras este segundo pulso de tormentas, las temperaturas moderadas y la menor humedad otorgarán un respiro para el resto de la semana.