El clima en Formosa por la mañana

En la mañana de este miércoles, los habitantes de Formosa pueden esperar un clima que será especialmente variado. Las temperaturas estarán en un rango bien definido, comenzando desde mínimas de 7.9°C hasta alcanzar máximas de 20.5°C alrededor del mediodía. La jornada estará marcada por un cielo parcialmente nuboso, con una humedad alcanzando el 96%, lo que puede dar una sensación de mayor frío a primeras horas del día. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura en el transcurso de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, el tiempo en Formosa continuará parcialmente nublado. A medida que el día avance, las temperaturas tenderán a descender nuevamente, por lo cual un abrigo ligero no estará de más. A pesar de la nubosidad, no se prevé presencia de lluvia, permitiendo disfrutar actividades al aire libre. La velocidad del viento se mantendrá en torno a 2.4 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 6 km/h, brindando una ligera brisa que refrescará la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026

Las observaciones astronómicas de hoy indican que el amanecer en Formosa será a las 07:37, mientras que el ocaso está programado para las 18:08. Estos horarios ofrecen suficiente luz diurna para planificar cualquier actividad al exterior durante esta jornada de clima variado.