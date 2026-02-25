Cómo estará el clima esta mañana en Misiones

Durante la mañana de hoy, el clima en Misiones será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se esperan en torno a los 6.8°C, lo que brindará un inicio fresco al día. La sensación térmica podría ser más fresca debido a los vientos provenientes del sur, con una velocidad de hasta 16 km/h. Aunque no se anticipa lluvia, la humedad podría alcanzar niveles de hasta 97%, generando un ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Al avanzar el día, las condiciones se mantendrán algo nubladas, con temperaturas aumentando hasta un máximo de 18.2°C en la tarde. La humedad continuará en niveles elevados, mientras que los vientos podrían variar, alcanzando hasta los 8 km/h. Sin embargo, para la noche, se espera que las nubes se disipen parcialmente, brindando un ambiente más despejado y fresco. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre si se viste adecuadamente para enfrentar el leve viento nocturno.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Se recomienda vestir en capas ligeras en la mañana y sacarlas conforme las temperaturas se eleven durante el día. Manténgase hidratado y considere llevar consigo un paraguas pequeño, en caso de encontrarse con cambios inesperados del tiempo. En la noche, un abrigo ligero será suficiente para disfrutar del aire fresco sin molestias.