Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Condiciones climáticas
Cómo estará el clima esta mañana en Misiones
Durante la mañana de hoy, el clima en Misiones será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se esperan en torno a los 6.8°C, lo que brindará un inicio fresco al día. La sensación térmica podría ser más fresca debido a los vientos provenientes del sur, con una velocidad de hasta 16 km/h. Aunque no se anticipa lluvia, la humedad podría alcanzar niveles de hasta 97%, generando un ambiente húmedo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Al avanzar el día, las condiciones se mantendrán algo nubladas, con temperaturas aumentando hasta un máximo de 18.2°C en la tarde. La humedad continuará en niveles elevados, mientras que los vientos podrían variar, alcanzando hasta los 8 km/h. Sin embargo, para la noche, se espera que las nubes se disipen parcialmente, brindando un ambiente más despejado y fresco. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre si se viste adecuadamente para enfrentar el leve viento nocturno.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones
Se recomienda vestir en capas ligeras en la mañana y sacarlas conforme las temperaturas se eleven durante el día. Manténgase hidratado y considere llevar consigo un paraguas pequeño, en caso de encontrarse con cambios inesperados del tiempo. En la noche, un abrigo ligero será suficiente para disfrutar del aire fresco sin molestias.