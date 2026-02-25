Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Clima hoy
Para este miércoles 25 de febrero de 2026, el clima en Neuquén se mantendrá parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, lo que sugiere un inicio fresco del día. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, ofreciendo una brisa leve que hará más llevadera la jornada matutina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán estables. Esperamos una temperatura máxima que podría llegar a los 17°C. La humedad alcanzará el 35%, lo que podría proporcionar una sensación confortable en el ambiente. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin complicaciones.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén
Recomendamos a los habitantes de Neuquén aprovechar el día para realizar actividades al aire libre, teniendo en cuenta la suave brisa y las condiciones agradables. No obstante, llevar una capa adicional para la mañana más fresca podría ser beneficioso. Siempre es importante mantenerse hidratado, incluso en días relativamente frescos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026
Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en Neuquén a las 8:47, marcando el inicio del día. La puesta de sol está prevista para las 18:16, ofreciendo un espléndido final de jornada para quienes deseen contemplar este fenómeno natural.