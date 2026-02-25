Para este miércoles 25 de febrero de 2026, el clima en Neuquén se mantendrá parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, lo que sugiere un inicio fresco del día. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, ofreciendo una brisa leve que hará más llevadera la jornada matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán estables. Esperamos una temperatura máxima que podría llegar a los 17°C. La humedad alcanzará el 35%, lo que podría proporcionar una sensación confortable en el ambiente. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin complicaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Recomendamos a los habitantes de Neuquén aprovechar el día para realizar actividades al aire libre, teniendo en cuenta la suave brisa y las condiciones agradables. No obstante, llevar una capa adicional para la mañana más fresca podría ser beneficioso. Siempre es importante mantenerse hidratado, incluso en días relativamente frescos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en Neuquén a las 8:47, marcando el inicio del día. La puesta de sol está prevista para las 18:16, ofreciendo un espléndido final de jornada para quienes deseen contemplar este fenómeno natural.