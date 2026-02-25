El clima de hoy en Río Negro se prevé con condiciones parcialmente nubosas y agradables. La temperatura máxima alcanzará los 17.1°C durante el día. Los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h, aportando sensación de frescura a lo largo del día. El nivel de humedad se espera en torno al 82%, proporcionando una atmósfera levemente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde-noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán los 13°C. Aunque no se pronostica precipitación significativa, es aconsejable llevar un abrigo liviano ante posibles vientos del sudeste. La velocidad del viento podría variar entre 13 km/h y 22 km/h, mientras que la humedad se mantiene alta, lo cual es típico para esta época del año. A medida que llegue la noche, la temperatura descenderá levemente pero se espera que el clima continúe estable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51, brindando a los residentes de Río Negro aproximadamente nueve horas y 18 minutos de luz diurna. Este ciclo solar establece una rutina perfecta para disfrutar de actividades al aire libre para aquellos que deseen aprovechar al máximo el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Se recomienda a los residentes mantenerse informados sobre cambios repentinos en el estado del tiempo y tener precauciones al salir. Es recomendable utilizar ropa en capas para adaptarse al cambio de temperaturas a lo largo del día.