Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Estado del clima
Hoy en Santiago Del Estero, el clima estará marcado por condiciones de un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas del día alcanzarán los 9.5°C, mientras que las máximas podrían llegar a 22°C. Puedes estar al tanto sobre el clima durante toda la jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Por la tarde, las temperaturas continuarán elevándose hasta alcanzar un máximo de 22°C. Durante la noche, se espera que las condiciones sean similares, con cielos parcialmente nubosos. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 26 km/h, manteniendo la sensación de frescura.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero
Si planeas realizar actividades al aire libre, es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la corriente de aire fresco. Las formaciones nubosas pueden absorber el calor, haciendo que la sensación térmica sea más baja de lo previsto. Mantente hidratado y ten cuidado con las posibles ráfagas de viento.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026
El sol tiene previsto salir hoy a las 8:04 AM y se pondrá a las 6:29 PM, lo que ofrece un día suficientemente largo para disfrutar de las actividades en el exterior.