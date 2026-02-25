Pronóstico del tiempo para Tierra del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Clima Hoy
Pronóstico del clima para Tierra del Fuego hoy
En la mañana de hoy en Tierra del Fuego, se anticipa un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que podrían alcanzar los -0.6°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, y los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h. La humedad será del 96%, lo que dará una sensación de frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
En horas de la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso. La temperatura máxima prevista para el día será de 2.9°C durante la tarde, con una ligera disminución hacia la noche. Los vientos aumentarán su velocidad a 17 km/h, generando ráfagas intensificadas con una velocidad media de hasta 36 km/h. No se esperan lluvias, por lo que el día será ideal para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se tome en cuenta la potencia del viento.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026
Para los entusiastas de la observación astronómica, les informamos que el sol hará su aparición en el horizonte a las 09:54 y se despedirá a las 17:12. Con cielos claros y nubes pasajeras, es posible disfrutar de magníficas vistas del firmamento.