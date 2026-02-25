Pronóstico del clima para Tierra del Fuego hoy

En la mañana de hoy en Tierra del Fuego, se anticipa un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que podrían alcanzar los -0.6°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, y los vientos soplarán a una velocidad media de 11 km/h. La humedad será del 96%, lo que dará una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En horas de la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso. La temperatura máxima prevista para el día será de 2.9°C durante la tarde, con una ligera disminución hacia la noche. Los vientos aumentarán su velocidad a 17 km/h, generando ráfagas intensificadas con una velocidad media de hasta 36 km/h. No se esperan lluvias, por lo que el día será ideal para realizar actividades al aire libre, siempre y cuando se tome en cuenta la potencia del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026

Para los entusiastas de la observación astronómica, les informamos que el sol hará su aparición en el horizonte a las 09:54 y se despedirá a las 17:12. Con cielos claros y nubes pasajeras, es posible disfrutar de magníficas vistas del firmamento.