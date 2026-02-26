El clima para San Juan este jueves promete ser suave, con condiciones climáticas que parecen favorables para todo tipo de actividades al aire libre. Durante la mañana, el cielo estará mayoritariamente nublado, pero no se espera precipitación alguna. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, brindando un inicio fresco al día, mientras la humedad alcanza un 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, las nubes se mantendrán, aunque se anticipa que el cielo se despeje un poco hacia el anochecer. Las temperaturas máximas escalonarán los 20.4°C, ofreciendo un entorno cómodo para las actividades de final de día. El viento será predominante del norte con una velocidad media de 11 km/h, proporcionando una agradable brisa durante todo el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de febrero de 2026

El amanecer en San Juan se producirá a las 08:29, mientras que el atardecer está previsto a las 18:37, permitiendo disfrutar de aproximadamente 10 horas de luz diurna.

Para aquellos interesados en la astronomía, el pronóstico lunar indica una fase menguante durante la noche, ya que la salida de la luna será cerca de las 17:55 y la puesta de la luna a las 08:00 del siguiente día.