Condiciones Climáticas Matutinas

El clima en Buenos Aires hoy promete ser bastante calmado en la mañana, con cielos parcialmente nubosos. Con una temperatura que alcanzará un máximo de 15.7°C, se recomienda llevar una camperita ligera al salir. Los vientos soplarán con una velocidad moderada de hasta 21 km/h, por lo que será una bella mañana para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avanza el día hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo predominantemente nubosas, aunque sin posibilidad de lluvia. La temperatura se mantendrá fresca con una mínima de 5.6°C, ideal para una noche acogedora en casa. La humedad relativa estará en torno al 55%, asegurando que el ambiente se mantenga confortable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026

En cuanto a los aspectos astronómicos, el sol hará su aparición a las 07:37 y se ocultará a las 17:06. Es el momento perfecto para contemplar un atardecer en uno de los hermosos parques de la ciudad, disfrutando de los últimos rayos solares del día.