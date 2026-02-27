Condiciones climáticas para la mañana en Corrientes

Esta mañana en Corrientes, el clima estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas bajarán hasta los 8.2°C, creando un ambiente fresco en las primeras horas del día. Se esperan vientos suaves a una velocidad máxima de 9 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el cielo continuará con nubes esparcidas, permitiendo que las temperaturas suban hasta alcanzar un máximo de 18.8°C. Durante la noche, el termómetro se estabilizará, y los vientos empezarán a amainar, sin exceder los 6 km/h. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, aunque es recomendable llevar un abrigo ligero debido a las bajas temperaturas que se esperan hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026

El sol saldrá en Corrientes a las 07:08 y se pondrá a las 18:08. Aprovecha el día para disfrutar de la luz solar y realizar actividades al aire libre.