Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de febrero de 2026
Clima en Corrientes
Condiciones climáticas para la mañana en Corrientes
Esta mañana en Corrientes, el clima estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas bajarán hasta los 8.2°C, creando un ambiente fresco en las primeras horas del día. Se esperan vientos suaves a una velocidad máxima de 9 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Por la tarde, el cielo continuará con nubes esparcidas, permitiendo que las temperaturas suban hasta alcanzar un máximo de 18.8°C. Durante la noche, el termómetro se estabilizará, y los vientos empezarán a amainar, sin exceder los 6 km/h. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, aunque es recomendable llevar un abrigo ligero debido a las bajas temperaturas que se esperan hacia la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026
El sol saldrá en Corrientes a las 07:08 y se pondrá a las 18:08. Aprovecha el día para disfrutar de la luz solar y realizar actividades al aire libre.